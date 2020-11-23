Большой петергофский дворец закрылся для посетителей с 23 ноября

Большой дворец Петергофа закрыт для посетителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большой дворец Петергофа с 23 ноября стал недоступен для посетителей. Причиной стало проведение мероприятий против коронавирусы. Впрочем, это временные ограничения и насовсем двери одного из главных объектов музея-заповедника пока не закрывают.

- В целях поэтапной реализации профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, с 23 ноября по 6 декабря 2020 закрываются для посещения парадные залы Большого петергофского дворца, - сообщает пресс-служба «ГМЗ «Петергоф».

Посетителям, которые уже купили онлайн-билеты на эти даты, деньги вернут автоматически ибез дополнительных заявлений.

При этом ограничения касаются только одного объекта, а все стальные петергофские музеи: Особая кладовая, Церковный корпус Большого дворца, Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме - продолжат работать по обычному зимнему расписанию.