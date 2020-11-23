Новые коронавирусные ограничения ввели в Карелии 23 ноября 2020 года

В Карелии ужесточили коронавирусные ограничения с 23 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Карелии в понедельник, 23 ноября 2020 года, ввели новые противоэпидемические ограничения. Коронавирусная инфекция очень активно распространяется в Карелии - за последние сутки выявлено еще 323 зараженных. За все время инфицированы более 12,7 тысяч человек, умерли 87 и выздоровели более 6,6 тысяч пациентов.

- Ученикам 4, 5-8 и 10 классов продлевается дистанционное обучение до конца четверти, - рассказали в оперативном штабе Карелии.

До 15 января 2021 года запрещены все массовые мероприятия, включая корпоративы. Исключение – мероприятия на открытом воздухе. Те, которые были объявлены еще до 23 ноября будут проводиться соблюдением всех санэпидтребований.

Жителям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом, в том числе межрегиональным и межмуниципальным. Исключением может быть необходимость обращения за медпомощью или дорога на работу.

Работодатели должны ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов. Сотрудников с хроническими заболеваниями необходимо перевести на удаленную работу. Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом.