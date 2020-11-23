Новый главврач назначен в Введенской больнице Санкт-Петербурга

Сергей Парцерняк (справа) стал главврачом Введенской больницы. Фото: gov.spb.ru

В еще одном крупном медучреждении Санкт-Петербурга сменилось руководство. Вслед за знаменитой Мариинкой, нового главного врача назначили и в Введенскую больницу. Им стал Сергей Парцерняк, которого коллективу представили вице-губернатор Олег Эргашев и глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Сергей Парцерняк - выпускник Военно-медицинской академии им.Кирова, где около трех лет возглавлял терапевтическое отделение и более 12 лет был заместителем начальника кафедры военно-морской (общей) госпитальной терапии по клинической работе. Имеет звание полковника и доктора медицинских наук, - сообщает пресс-служба Смольного.

Последние шесть лет Парцерняк был заместителем главврача по терапии Городской больницы №15.

Введенская больница имеет 230 коек. Это один из лучших терапевтических стационаров в России, Здесь действует единственное в стране психосоматическое отделение кардиологического профиля.

С 2013 года на базе Введенской больницы работает Городской пульмонологический центр.