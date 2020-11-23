Почти 200 "кубов" снега вывезли из Санкт-Петербурга за неделю

Почти 200 кубометров снега убрали с улиц Петербурга за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН

На минувшей неделе с 16 по 22 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге почти каждый день шел снег. За это время ежедневно улицы города убирали более тысячи дворников, которым помогала специальная техника. Так, за неделю из Северной столицы было вывезено почти 200 "кубов" снега.

- За неделю дорожные специализированные предприятия собрали и вывезли с улиц Северной столицы 188 кубометров снега, а также очистили дороги от 2788 тонн мусора и смета. За выходные городские магистрали избавили 539 тонн мусора, - рассказали в комитете по благоустройству.

Чтобы избавить тротуары и дороги от наледи за неделю в городе было использовано почти 10 тысяч кубометров солевого раствора и около 2,5 тысяч тонн песко-соляной смеси.

По прогнозу синоптиков, мокрый снег снова накроет Петербург 24 и 25 ноября. Однако он быстро растает, так как температура воздуха будет около плюс 2 градусов.