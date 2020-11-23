Закон о регулировании работы кальянных рассмотрит петербургский ЗакС

Режим работы кальянных могут ужесточить. Фото: Олег ЗОЛОТО

25 ноября депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга рассмотрят проект изменений в закон «Об основах организации охраны здоровья граждан», речь в котором пойдет о регулировании потребления всего, что содержит никотин. А точнее, работы кальянных, которые не попадают под действие нынешнего закона.

Законопроект включает в число полномочий Санкт-Петербурга установление ограничений потребления не только табака, но и любой никотинсодержащей продукции. Отдельным пунктом вводятся такие же полномочия органов власти города в отношении использования кальянов в общественных местах и помещениях, - отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

По его мнению, курение кальянов, особенно молодежью, стало в последнее время пагубной привычкой. Это вызывает риск для здоровья самих курильщиков, а также жильцов многоквартирных домов, на первых этажах которых размещаются кальянные.

К обсуждению закона обещают привлечь экспертов и представителей общественности. общественности.