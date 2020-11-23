Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Закон о регулировании работы кальянных рассмотрит петербургский ЗакС

Депутаты хотят, чтобы город сам устанавливал свои правила на потребление никотиносодержащей продукции
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Режим работы кальянных могут ужесточить.

Режим работы кальянных могут ужесточить.

Фото: Олег ЗОЛОТО

25 ноября депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга рассмотрят проект изменений в закон «Об основах организации охраны здоровья граждан», речь в котором пойдет о регулировании потребления всего, что содержит никотин. А точнее, работы кальянных, которые не попадают под действие нынешнего закона.

Законопроект включает в число полномочий Санкт-Петербурга установление ограничений потребления не только табака, но и любой никотинсодержащей продукции. Отдельным пунктом вводятся такие же полномочия органов власти города в отношении использования кальянов в общественных местах и помещениях, - отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

По его мнению, курение кальянов, особенно молодежью, стало в последнее время пагубной привычкой. Это вызывает риск для здоровья самих курильщиков, а также жильцов многоквартирных домов, на первых этажах которых размещаются кальянные.

К обсуждению закона обещают привлечь экспертов и представителей общественности. общественности.