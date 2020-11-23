Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Санкт-Петербурге

Топ-10 наземных маршрутов общественного транспорта определили в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга составил топ-10 самых популярных наземных маршрутов общественного транспорта. В понедельник, 23 ноября 2020 года, стало известно, что восемь из них - маршруты электротранспорта.

- Самый востребованный маршрут в городе трамвай №100, который связывает железнодорожную станцию "Ручьи" и Придорожную аллею по проспекту Просвещения. Ежедневно им пользуются порядка 45,1 тысяч человек, - рассказали в комитете.

Второе место занимает трамвай №55, курсирующий между Выборгским и Приморским районами. Каждый день им пользуются около 37,3 тысяч пассажиров. "Бронза" досталась трамваю №60 - от станции метро "Автово" до жилых комплексов Юго-Запада и Балтийской жемчужины. Он ежедневно перевозит до 31,8 тысячи человек.

Из всех троллейбусных маршрутов наибольшей популярностью у пассажиров пользуется маршрут № 37, а самый востребованный автобусный маршрут Санкт-Петербурга №2 от железнодорожной станции "Лигово" до Театральной площади.

Также в топ вошли трамваи №64, №25, троллейбусы № 31, № 20 и автобус №74.