8 % коек для больных коронавирусом осталось свободно в Санкт-Петербурге

На 23 ноября в Санкт-Петербурге осталось свободно 8 % коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Пока что борьба идет с переменным успехом: так, по состоянию на понедельник, 23 ноября, в городе осталось всего 8 % свободных коек для «вирусных» пациентов. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Количество свободных коек меняется каждый день. Много пациентов выписывается на долечивание домой, - уточнили в ведомстве. - Поэтому если даже в стационаре не осталось свободных коек, все равно он принимает новых больных за счет большой выписки. Поэтому все нуждающиеся пациенты обеспечены необходимой медицинской помощьюю.

Также в пресс-службе комитета пояснили, что в данный момент готовятся к перепрофилированию еще несколько медицинских учреждений, на этот раз – федерального подчинения. По предварительной информации, речь идет о расширении мощностей Центра имени Алмазова и временного госпиталя в «Ленэкспо».