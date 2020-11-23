Синоптики обещают дождь и мокрый снег 24 ноября в Ленинградской области

Мокрый снег и гололед ожидают Ленобласть 24 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима все ближе и ближе. По прогнозам синоптиков, во вторник, 24 ноября 2020 года, в Ленинградской области снова ожидается снег. Однако пойдет он в перемешку с дождем и долго на земле не пролежит из-за плюсовой температуры. Самое время обувать непромокаемую обувь.

- Во вторник в Ленобласти ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Температура воздуха по региону будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В связи с этим на дорогах образуется гололед, поэтому автомобилистам стоит быть осторожнее во время поездок.

Перепады температуры ожидаются в течение всей недели. МЧС предупредило, что с 24 по 26 ноября в регионе на дорогах местами ожидается гололедица.