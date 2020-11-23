Глава Курортного района Наталья Чечина стала членом Горизбирком Санкт-Петербурга

Наталья Чечина стала главой Горизбиркома Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга назначил нового главу Курортного района Наталью Чечину новым членом Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Напомним, что она претендует на место бывшего Главы Горизбиркома ушедшего «по собственному желанию» Виктора Миненко.

- Губернатор Петербурга подписал постановление о назначении членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии Натальи Чечиной, которая является главой администрации Курортного района, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что Чечина стала одним из кандидатов на вакантное место главы Горизбиркома на прошлой неделе. Ее имя, в числе прочих кандидатов, было названо на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Сегодня Чечину утвердили в качестве члена комиссии..

Отметим, что Александр Беглов в свое время сам возглавлял Курортный район и хорошо знает Наталью Чечину лично.

Напомним, что после ухода Миненко, которым была сильно недовольна глава ЦИК Элла Памфилова, Горизбиркомом руководит его заместитель Алла Егорова.