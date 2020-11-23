Останки человека нашли после пожара в жилом доме в Гатчинском районе

Пожарные нашли останки человека в сгоревшем доме в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области нашли останки человека. Около шести часов вечера в воскресенье, 22 ноября 2020 года, в одноэтажном деревянном доме, расположенном на девятой линии садоводства "Волна" массива Кезелево произошел пожар. После того, как спасатели потушили огонь и начали осматривать обгоревшее здание, обнаружили труп на пепелище.

- После пожара в доме были обнаружены останки человека. Предположительно, это хозяин дома, 72-летний житель Санкт-Петербурга, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Так как труп был обнаружен уже в темное время, полиция не смогла произвести осмотр места происшествия и выставила пост охраны до утра.

На данный момент причина возгорания, а также смерти человека не установлены. Это будет известно после экспертизы специалистов.