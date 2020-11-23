Нелегальное кафе снесли на проспекте Культуры

На проспекте культуры снесли кафе. Фото: ККИ СПб

Минус одно кафе - таков результат выезда сотрудников Комитета по контролю за имуществом (ККИ) в Выборгский район Санкт-Петербурга. Здесь, на проспекте Культуры, 24, располагалось заведение, которое по документам уже давно должно было съехать. В итоге модульную постройку просто снесли экскаватором.

- Проверка показала, что участок площадью более 230 кв.метров незаконно используется для размещения павильона, в котором предоставляются услуги общественного питания. Ранее территория была передана в пользование ООО «Вилина», однако договор аренды был расторгнут. - сообщает пресс-служба ККИ.

Инспекторы установили, что арендаторы не только не освободили землю, но и еще и «прихватили» лишнюю - параметры павильона превышали разрешенные. Также коммерсанты нарушили правила торговли алкоголем и имели долг по аренде свыше 100 тысяч рублей.

Теперь им выпишут штраф в 50 тысяч и взыщут средства, потраченные на демонтаж кафе.