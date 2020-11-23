Петербуржца осудили на 15 лет за организацию убийства своего отца

Петербуржца признали виновным в организации убийства своего отца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 23 ноября 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд признал виновным местного жителя в организации убийства родного отца. Следствие доказало, что 40-летний ранее судимый мужчина нанял исполнителя, чтобы тот застрелил пенсионера.

- Обвиняемый, испытывая ненависть к 68-летнему отцу, а также желая завладеть его имуществом, решил организовать его убийство. Для этого он заплатил своему знакомому 50 тысяч рублей, чтобы тот нашел исполнителя, - рассказали в следственном комитете.

Согласился убить пенсионера 36-летний уроженец Ленобласти. За это он получил 400 тысяч рублей. 12 апреля 2019 года мужчина приехал в дом к жертве, расположенный на Полевой улице в поселке Парголово Выборгского района города, выстрелил в пенсионера не менее трех раз и скрылся. 68-летний мужчина скончался в больнице.

На суде горе-сын заявил, что его оговорили. Тем не менее суд назначил ему 15 лет заключения в колонии строгого режима. Соучастнику был вынесен приговор ранее. Исполнитель убийства скончался в июне 2019 года от заболевания.