Ошибки в фамилиях героев войны нашли на табличках остановок транспорта в Петербурге

Улица Мерецкова превратилась в "Мерецкого". Фото: facebook.com/tsivilev2

Депутат петербургского Законодательного собрания потребовал исправить ошибки в написании фамилий героев войны, в честь которых названы улицы и проспекты Северной столицы. Неточности допустили подрядчики, изготавливавшие таблички для остановок общественного транспорта.

- Обратился в комитет по транспорту с просьбой исправить досадную ошибку в указателях на остановках общественного транспорта «Улица Маршала Мерецкова», где герой Великой Отечественной войны с чьей-то легкой руки превратился в «Мерецкого» - написал на своей странице в Фейсбуке депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

По слова народного избранника, об ошибке ему сообщили местные жители. И такие проблемы с грамматикой - не единственные. Трудности со склонением вызвала фамилия маршала Георгия Жукова («пр. Маршала Жукого») и адмирала Виктора Черокова («Адмирала Черокого»).

- В год 75-летия Победы попросил комитет проверить все транспортные объекты на предмет подобных недоразумений, - отмечает депутат.