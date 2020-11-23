Более 250 пьяных водителей поймали в Санкт-Петербурге и Ленобласти за выходные

Полиция провела масштабный рейд по поимке пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три ночи подряд с 20 по 23 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция проводила рейд по поимке пьяных водителей или под действием наркотиков. Цель мероприятия - сокращение трагических последствий аварий. Так, за выходные правоохранители поймали более 250 нарушителей.

- В общей сложности в ходе мероприятий проверено более 1,5 тысяч автомобилистов. Из 250 пойманных водителей, которые были пьяны или под наркотиками, 36 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбудили уголовное дела, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

В проверке были задействованы десятки экипажей ДПС при содействии нарядов патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения "Гром" УНК ГУ МВД России и мобильных медицинских лабораторий.