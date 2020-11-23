15-летнюю гимназистку нашли с сильным отравлением таблетками в Санкт-Петербурге

Скорая госпитализировала девочку с острым отравлением таблетками в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 15-летняя девочка серьезно отравилась таблетками. Рано утром в воскресенье, 22 ноября 2020 года, девятиклассницу, ученицу одной из гимназий города, нашли в своей квартире в доме 27, корпус 1, по Искровскому проспекту в Невском районе в тяжелом состоянии. Родственники немедленно вызвали скорую помощь, которая госпитализировала подростка в больницу.

- Из детской больницы №19 в полицию было направлена телефонограмма о госпитализации девочки. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление таблетками. Состояние ее оценивается как тяжелое, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала проверку и выяснила, что отравление произошло ночью, когда девочка была дома. Как пояснили ее родные, подросток никогда не говорила о суициде.

На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.