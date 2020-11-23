«Лада» влетела под грузовик на КАД у Октябрьской набережной и собрала огромную пробку

"Десятка-универсал" влетела под грузовик на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло на КАД Петербурга перед Вантовым мостом и собрало огромную пробку. Днем 23 ноября водитель зеленой «Лады» не рассчитал скорости и по самое лобовое стекло влетел под мини-грузовик «Фольксваген».

- Легковушка вошла под грузовичок на внутренней стороне КАД перед съездом на Октябрьскую набережную. Еще перед ними стоит кроссовер, впечатанный в ограждение, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водители проезжавших мимо машин не преминули снять последствия столкновения на видео. На записи видно, что «Лада» всей передней частью находится под кузовом «Фольксвагена», а с водительской стороны работают спасатели.

Сведений о пострадавших при инциденте от ГИБДД не поступало.

Отметим, что авария серьезно осложнила движение транспорта по внутренней части КАД и собрала четырехкилометровую пробку от развязки с Мурманским шоссе до Вантового моста.