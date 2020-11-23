Родители более 12,7 тысяч школьников оставили детей на домашнем обучении из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Более 12,7 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении в Петербурге из-за коронавируса Фото: Александра СУРИС

В Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавируса родителям школьников разрешили переводить детей на обучение дома. Так, на понедельник, 23 ноября 2020 года, по заявлению петербуржцев на смешанном формате учебы находятся 12 744 школьника. За выходные их количество значительно увеличилось - в пятницу на подобной дистанционке находились 12 497 учеников.

- На 23 ноября в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 63 класса в 37 школах. Это 0,3 процента от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете по образованию города на Неве.

Отметим, что в пятницу, 20 ноября, на карантине было 60 класса в 34 школах.

Также увеличилось количество групп детских садов, которые закрыли на карантин. До выходных их было 17 в 13 детских садах, на сегодня - 22 группы в 12 дошкольных учреждениях.