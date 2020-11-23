Дилдора, переспавшего с 16-летней школьницей, поймали на Ладожском вокзале

Полицейские поймали кассира супермаркета, совратившего 16-летнюю школьницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в совращении 16-летней школьницы из Всеволожского района Ленинградской области.

- 8 сентября в полицию обратился пенсионер 1949 года рождения с заявлением о том, что 24 августа около 19:00 в поселке Романовка знакомый по имени Дилдор совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его опекаемой внучки, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В октябре Следственным комитетом было возбуждено дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», но сам подозреваемый так и не нашелся. Однако ранним утром 22 ноября полицейским улыбнулась удача и мужчина, имеющий паспорт гражданина России, был задержан на Ладожском вокзале Петербурга.

Известно, что задержанный работает кассиром в супермаркете и был судим за использование поддельных документов.

По нынешней статье ему «светит» до четырех лет лишения свободы.