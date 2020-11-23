После стрельбы на Казанской улице завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело о "Хулиганстве" после стрельбы на Казанской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление петербургского полицейского Главка завело уголовное дело после инцидента со стрельбой в самом центре города, произошедшего вечером 22 ноября на Казанской улице. Случайные свидетели, увидевшие массовую потасовку, вызвали стражей порядка.

- В результате выезда установлено, что около 21:40 в ночном клубе по Казанской улице 35-летний житель Архангельской области, во время внезапно возникшей ссоры выстрелил из травматического пистолета в охранника данного заведения, после чего попытался скрыться, но был избит неизвестными, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С места ЧП были изъяты травматический пистолет и газовый баллончик, а в больницу привезли и охранника и стрелявшего в него архангелогородца. Обоим оказали медпомощь, оба живы.

Позднее стрелявшего мужчину задержали, в отношении него возбуждено дело по статье «Хулиганство». Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.