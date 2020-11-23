Младенец едва не погиб в Петербурге из-за порвавшегося ремня переноски

2-месячная малышка получила тяжелые травмы, выпав из переноски. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования 2,5-месячой малышки, которую вечером 22 ноября в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из детских больниц города.

- 23 ноября в 00:07 поступила телефонограмма о том, что около девяти часов вечера воскресенья из квартиры по улице Хошимина с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом левой теменной кости, гематомой левой теменной области, в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2020 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим полицейским родители ребенка объяснили, что они положили малышку в специальную переноску, однако когда ее поднимали, ремень переноски порвался и дочка упала на пол.

Известно, что семья, в которой произошло ЧП полная, на учете, как неблагополучная не состоит.