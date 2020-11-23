50 тонн зараженной кукурузы для попкорна нашли в порту Санкт-Петербурга

Зараженное зерно приплыло из ЮАР в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

50 тонн зараженной диплодиозом кукурузы для приготовления попкорна нашли инспекторы Россельхознадзора в морском порту Санкт-Петербурга. Они проверили груз, пришедший из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и выявили наличие спор сухой гнили.

- Лабораторные исследования установили заражение семян кукурузы опасным карантинным объектом – диплодиозом кукурузы (Stenocarpellamaydis (Berkeley) Sutton), - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалистам известно, что на растительных остатках и в почве патогенный гриб в виде пикноспор может отлично сохраняться до трех-четырех лет.Пораженные им растения просто сгнивают.

Сообщается, что вся кукуруза направлялась на пищевой комбинат в Москве. По решению собственника весь груз был направлен на переработку, которая уничтожит гниль, после чего зерна можно будет использовать.