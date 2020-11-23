На улице Рубинштейна начали ставить знаки для платной парковки

Первые знаки для платной парковки появились на улице Рубинштейна. Фото: gcup.spb.ru/

На улице Рубинштейна начались работы по организации зоны платной парковки. Сотрудники Городского центра управления парковками повесили первые два дорожных знака. Пока что для стоянки машин инвалидов.

- Согласно схеме организации дорожного движения, на улице Рубинштейна запланировано создание 104 платных парковочных мест, 11 из которых – для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, уже в начале декабря должны завершиться работы по нанесению дорожной разметки синего цвета и установке знаков «Платная парковка». А еще раньше - до конца нынешней недели, будут установлены паркоматы. Они появятся у домов 3, 25,26 по улице Рубинштейна.

Оплатить парковку можно будет также через смс-сообщение на номер 2722; через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга»; через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru.