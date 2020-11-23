Сенатор не исключил жестких запретов по коронавирусу в Санкт-Петербурге

В Совфеде не исключили введение более жестких запретов по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сенатор Владимир Круглый, являющийся заслуженным врачом России, допустил, что в Санкт-Петербурге могут ввести более жесткие ограничения по коронавирусу. По словам члена Совета Федерации, такое будущее ждет Северную столицу, если рост заболеваемости будет продолжаться, а эпидситуация – ухудшаться.

- Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом станет хуже, то возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей, - сообщил сенатор в ходе интервью с РИА Новости.

При этом сенатор добавил, что власти должны соблюдать баланс запретов, чтобы не подставить представителей бизнеса и экономику в целом.

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, что новые ограничения по коронавирусу, вступившие в силу с 23 ноября 2020 года, введены по строгому требованию Роспотребнадзора.