Гаражи загорелись на Дальневосточном проспекте

Из-за загоревшихся гаражей даже перекрыли улицу. Фото: vk.com/spb_today

Пожар вспыхнул в гаражах, расположенных у дома №1 на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили огонь в 19:42 и моментально позвонили в МЧС. Спасатели оперативно выехали на место и установили, что пламя объяло шесть гаражей. Все помещения размером 3 на 6 метров и стоят рядом.

- Есть угроза распространения огня на другие гаражи – всего в ряду их 11. В 20:09 пожару присвоили повышенный ранг сложности 1БИС. Огонь тушат 4 единицы техники от МЧС, а также 20 человек из личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К 20:39 пожар удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет. Ранг пожара позже снизили.

- По уточненной информации, в комплексе из 11 гаражей горели гаражи на общей площади 20 квадратных метров, - добавляют в МЧС.