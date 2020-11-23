Семак прокомментировал спад в игре Дзюбы за «Зенит»

Семак попытался объяснить спад в игре Артема Дзюбы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал спад в игре нападающего Артема Дзюбы. Напомним, ноябрь проходит для форварда сине-бело-голубых скандальнее некуда из-за публикации в Сети его интимного видео, после которого футболиста не вызвали в сборную России и дали дополнительный отдых в клубе. Появилась информация, что у Артема даже вымогали 5 млн долларов.

В преддверии важнейшего гостевого матча «Зенита» в Лиге чемпионов против «Лацио» Семак подчеркнул, что рассчитывает на Дзюбу. Тренер в очередной раз поддержал своего игрока.

- У всех футболистов бывают как подъемы, так и спады. Артем поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьет, а игры – хорошие и плохие – бывают у всех, - ответил Семак на вопросы СМИ в ходе предматчевой пресс-конференции.