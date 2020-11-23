Петербуржцы возмутились платным входом в «Охта Парк»

Посетители "Охта Парка" остались недовольны платным входом. Фото: vk.com/ohtapark

Возмущенные петербуржцы атаковали группу «Охта Парка» во «Вконтакте» из-за того, что в выходные и праздничные дни вход и въезд на территорию курорта стал платным. Денег не берут разве что с детей до 7 лет, а также с пенсионеров и инвалидов при предъявлении подтверждающего документа.

А вот с компании до трех человек включительно попросят 150 рублей с каждого посетителя. Для компании из четырех человек ситуация попроще – со всего квартета возьмут разом 500 рублей. А за въезд на автомобиле попросят полтысячи.

Горожане жалуются на нововведение в комментариях.

- И так мужа не затащить было, тяжко уговаривать на поездку, а сейчас с оплатой въезда стало совсем не реально.

- Логика в поведении исчезла с появлением коронавируса.

В самом «Охта Парке» надеются, что при благоприятной снежной погоде они сделают праздничное открытие с бесплатным входом.