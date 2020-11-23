Петербуржцам напомнили о последствиях за отказ носить маску

Петербуржцам напомнили о наказании за пренебрежение масками в общественных местах во время коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Санкт-Петербурга напомнили о том, что за отказ носить маску любому «ковид-диссиденту» может грозить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Как рассказали в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, нарушители раскошеливаются в 90% случаев, но есть и те, кто ловко избегает наказания в суде. Спасительные «кейсы» есть разнообразные.

- Человек может привести свидетелей, если он, например, был пойман в общественном транспорте без маски. Факт был зафиксирован должностным лицом, протокол был составлен. Но свидетели говорят, что он снял маску буквально на минуту, и он добропорядочный гражданин, - сообщили «Невским новостям» в комитете.

Еще один прием избежать штрафа следующий – можно предоставить суду положительную характеристику с места работы или учебы и признать случайность проступка. Однако в Смольном советуют все же строго следовать требованиям Роспотребнадзора и властей и не подставлять ни себя, ни окружающих.