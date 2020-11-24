Вратарь «Зенита» остался недоволен решением закрыть стадион для болельщиков

Михаил Кержаков рассказал об ощущениях от игры без зрителей на стадионе из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем с «Лацио» в Лиге чемпионов посетовал, что футбол без зрителей на стадионах совсем не тот. Напомним, что фанатам запретили проход на спортивные арены не только в Санкт-Петербурге, но и в Италии, где и сыграют сине-бело-голубые во вторник, 24 ноября. В Северной столице данный запрет ввели из-за требований Роспотребнадзора, поскольку рост заболеваемости COVID-19 растет с каждым днем.

- Единственный плюс для себя, как для вратаря, я вижу в том, что защитники могут слышать мой подсказ. В остальном – только минусы, потому что футбол это игра для зрителей, без них нет ощущения, которое создает полный стадион, - поделился Кержаков на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что гостевая игра с «Лацио» начнется во вторник, 24 ноября, в 23:00 по московскому времени. Пока что «Зенит» располагается на последней строчке в группе, набрав лишь 1 очко. Итальянская команда занимает чистое второе место с 5 баллами в копилке.