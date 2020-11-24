Смольный назвал наиболее пострадавшую от коронавируса сферу промышленности

Автопром сильнее других сфер промышленности пострадал от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном рассказали о том, как промышленные предприятия Санкт-Петербурга переживают пандемию коронавируса. Оказалось, что сильнее других пострадал городской автопром. Некоторые производства даже остановили на время выпуск машин, поэтому наверстывания прежних показателей пока идет медленными темпами.

По словам главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика, сейчас ситуация уже не такая сложная, как в начале пандемии. Хорошие темпы восстановления показывают фармпредприятия, пищевое производство, а также судостроение благодаря повышенному спросу на заказы.

- Промышленность города вошла в 2020 год с очень хорошими темпами. Но пандемия сильно сказалась. Хотя сейчас все-таки наблюдается рост, ждем восстановления до 100%. Наши предприятия вообще стоит отметить, поскольку они первые утвердили стандарт безопасности и стали неукоснительно его соблюдать, - отметил Соловейчик в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».