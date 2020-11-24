Петербуржца оштрафовали на 247 тысяч рублей за сообщение о фекальной бомбе в отделе полиции

Пьяный петербуржец "заложил" фекальную бомбу в участке полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржца оштрафовали на 247 тысяч рублей за ложное сообщение о минировании полицейского участка. Ранним утром одного прекрасного дня он позвонил по номеру 112 и сообщил, что в 38-м отделе МВД находится бомба. Оказалось, мужчина был пьян. Сквозь затуманенный рассудок лжеминер понял, что уголовного дела ему не избежать и дозвонился в Единую службу спасения еще раз, только на этот раз посетовал, что его неправильно поняли, и он якобы имел в виду его подругу, «секс-бомбу».

- Он заверил, что его подруга и знакомый для полового контакта уединились в одной из комнат 38 отдела полиции, так как они оба там раньше работали. При следующем общении с оператором подсудимый стал говорить, что под бомбой понимал фекалии, чтобы оператор не передавала информацию о заложенной бомбе в полицию, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге судья установил, что после возбуждения уголовного дела лжеминер бросил пить алкоголь, обратился к наркологу и принес всем извинения. На иждивении у него находится пожилая мать-инвалид, поэтому принудительными работами или ограничением свободы его не стали «награждать».