Дачный дом сгорел в Кировском районе Ленинградской области

Пожар уничтожил жилой дом в Кировском районе Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар уничтожил дачный дом в деревне Колосарь Кировского района Ленинградской области. Огонь разгорелся в ночь на вторник, 24 ноября 2020 года. Сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило в 23:27 часов. На место незамедлительно выехали две дежурные смены пожарных частей.

- Прибыв на место, спасатели увидели, что горит дачный дом на общей площади 42 квадратных метров, - сообщили в управлении МЧС по Ленинградской области.

С помощью двух машин, восемь пожарных приступили к работе. К моменту их прибытия огонь разгорелся настолько сильно, что для ликвидации пожара специалистам потребовалось около часа. Только к 00:32 часам огонь был полностью ликвидирован.

По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. На данный момент на месте работают специалисты, чтобы установить причину возгорания.