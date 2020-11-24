Дожди, снег и похолодание придут в Санкт-Петербург 24 ноября 2020 года

Дождь и мокрый снег обещают Петербургу во вторник Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Нестабильная погода продолжит меняться в Санкт-Петербурге. Во вторник, 24 ноября 2020 года, в Северной столице снова немного похолодает и будет очень сыро. В утренние часы влажность воздуха составит порядка 88 процентов. В течение дня горожане застанут мелкий дождь, а также мокрый снег.

- Метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать циклон, однако по мере своего продвижения на восток, он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге температура воздуха будет держаться на уровне плюс 2-4 градусов, по Ленинградской области от нуля до плюс 5 градусов. Ветер подует с северо-запада с силой 4-9 метров в секунду.

Такая прохладная и мокрая погода продержится вплоть до среды, а уже в четверг, 26 ноября, в Петербурге потеплеет. Синоптики обещают до плюс 7 градусов и мелкий дождь.