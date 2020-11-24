Спрос на лыжи и сноуборды рухнул в Санкт-Петербурге

Петербуржцы перестали покупать лыжи и сноуборды Фото: Артем КИЛЬКИН

Впереди зима, время для активного отдыха, катания на лыжах, сноубордах, коньках. Однако жители Санкт-Петербурга не спешат приобретать себе новый инвентарь. Даже наоборот, интерес горожан к зимним видам спорта резко спал по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник, 24 ноября 2020 года, рассказал сервис "Авито". Возможно всему виной минувшая аномально теплая зима.

- В целом по России спрос на товары для зимних видом спорта снизился на 2 процента. В Санкт-Петербурге спрос на лыжи вовсе рухнул на 41 процент по сравнению с прошлым годом, - говорится в исследовании.

Сноуборды в Петербурге тоже оказались мало кому нужны. Спрос на них в городе упал на 26 процентов, хотя по стране наоборот вырос.

Единственно, что интересует жителей Северной столицы - это коньки, но именно хоккейные. Спрос на них этой осенью вырос на 4 процента. Остается дождаться лишь морозов и снега.