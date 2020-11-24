Новый антирекорд: Более 3 тысяч человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге 24 ноября 2020 года

Более 3 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге на 24 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Санкт-Петербурге распространяется с неимоверной скоростью. Каждый день инфекция охватывает все больше людей и устанавливает рекорды. Так, во вторник, 24 ноября 2020 года, новое число заболевших перешло очередной барьер в 3 тысячи человек за сутки.

- В Петербурге новый коронавирусный антирекорд. За прошедшие сутки выявлено 3 179 случаев заражения COVID-19, - пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Такого большого показателя в городе еще не было. Отметим, что накануне, 23 ноября, коронавирус перешел очередной психологический барьер в 100 тысяч зараженных в Петербурге за все время пандемии.

На ряду с тем, в понедельник в Северной столицы начали действовать новые ограничения из-за эпидемии. В Совете Федерации не исключили, что в Северной столице могут ввести более жесткие запреты по инфекции. Сенатор Владимир Круглый допустил, что следующим ограничением станет закрытие мест массового скопления людей.