Ласковой кошечке Симе, выброшенной на холод хозяйкой, ищут новый дом в Санкт-Петербурге

Очаровательной кошечке, выброшенной хозяйкой в Ленобласти, ищут новый дом

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ищут дом для ласковой кошечки по имени Сима, которую бывшая хозяйка безжалостно выбросила на улицу. Красивую, серенькую девочку вечером в понедельник, 23 ноября 2020 года, встретила девушка, приехавшая на дачу в деревню Виллози в Ломоносовском районе. Кошечка сразу побежала к ней на встречу и начала в надежде протягивать лапки.

- Наш лимит по "подобрышам" уже исчерпан. И так уже пять котов и пес, - рассказала в соцсети девушка. - Но этот ласковый и нежный зверь (кошка Сима, прим.ред.) так и норовил прыгнуть на ручки. Не место такой животинке на улице.

"КП-Петербург" девушка рассказала, что по-осени часто встречает в деревне брошенных животных. И очень надеется, что Симу кто-нибудь приютит, так как на улице холодает, а кошечка очень нуждается в человеке.