Мужчина заживо сгорел в мощном пожаре в дачном доме в Кировском районе Ленинградской области

На месте пожара в доме в Кировском районе нашли труп мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности ночного пожара, произошедшего в частном доме в деревне Колосарь Кировского района Ленинградской области. Пламя охватило здание практически в полночь во вторник, 24 ноября 2020 года. На место выехали две бригады спасателей, но к тому моменту, как они прибыли, огонь "пожирал" уже весь дом.

- Горел дачный дом на общей площади 42 квадратных метров. Огонь был ликвидирован спустя час после начала пожара к 00:32 часам, - сообщили в управлении МЧС по Ленинградской области.

Местные жители сообщили спасателям, что в доме должны быть два человека. На место приехали сотрудники полиции, которые осмотрели сгоревшее одноэтажное здание и обнаружили труп. Им казался 51-летний хозяин дома. Мужчина сгорел заживо. Второе тело найдено не было.

Сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.