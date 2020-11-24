Более 33,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 33 тысячи петербуржцев обследованы на наличие коронавируса за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус в Санкт-Петербурге распространяется с большой скоростью. Горожане массово сдают анализы, чтобы выявить у себя наличие инфекции. Так, по данным Смольного на вторник, 24 ноября 2020 года, за минувшие сутки были обследованы более 33,6 тысяч местных жителей.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 683 человека. Под медицинским наблюдением находится 2992 человека. Из них 69 - в обсерваторе, 2177 - контактные, 746 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Известно, что за минувший день в Петербурге было выявлено более 3 тысяч новых зараженных. Это новый антирекорд для города. Всего с начала эпидемии в Северной столице заболели свыше 100 тысяч человек.

Напомним, что с 23 ноября в городе на Неве вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса.

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