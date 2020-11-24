Доцент ЛЭТИ отдал мошенникам более 2,2 миллионов рублей

Мошенники обманули доцента ЛЭТИ на 2,2 миллиона рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Санкт-Петербурге доцент государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) стал жертвой мошенников. Вечером в понедельник, 23 ноября 2020 года, 71-летний кандидат наук, проживающий на улице Мечникова, позвонил в полицию и рассказал, что его обманули аферисты, представившиеся сотрудниками банка.

- Со слов доцента ЛЭТИ, с 11 по 20 ноября ему на мобильный телефон поступил звонок. На том конце провода был мужской голос, который представился сотрудником службы безопасности одного известного банка и сообщил, что с карты заявителя кто-то пытается снять деньги, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник банка" успокоил доцента и сказал, что деньги можно сохранить, если срочно перевести их на безопасный счет. Пенсионер поверил и стал следовать инструкции мошенника. Используя банкоматы по шести адресам он перевел на указанные ему счета более 2,2 миллионов рублей.

Только спустя время доцент понял, что его обманули. Полиция возбудила уголовное дело.