Рекордное число человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге 24 ноября 2020 года

Еще 80 тысяч человек умерли от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый коронавирусный антирекорд установлен в Санкт-Петербурге по смертям. На вторник, 24 ноября 2020 года, в Северной столице подтверждено 80 летальных случаев. Так, вместе с этими смертями общее число умерших от COVID-19 уже превысило 5 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге умерли 80 человек. За все время пандемии от коронавируса в городе скончались 5 053 местных жителей, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Предыдущий рекорд по смертности в Петербурге был установлен 11 ноября, когда за сутки скончались сразу 74 человека.

Отметим, что это не единственный коронавирусный рекорд на сегодня. Число заболевших за сутки впервые превысило 3 тысяч человек. С начала пандемии в Петербурге уже зарегистрировано 104 043 случаев.

Есть и хорошие новости - рекордное число выздоровевших. За сутки вылечились 1 628 пациентов. Всего уже справились с инфекцией 60 116 человек.

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