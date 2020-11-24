Водитель «Инфинити», устроивший смертельное ДТП на Ленинском проспекте, оказался сотрудником автосалона, где и продавалась иномарка

36-летний уроженец Саратовской области угнал машину в автосалоне, где работал. А потом устроил на ней смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подробности о смертельном ДТП на Ленинском проспекте рассказали в петербургском Главке. Оказалось, что внедорожник «Инфинити», на котором ехал нарушитель, был угнан из автосалона в Кудрово. А сам 36-летний уроженец Саратовской области, ехавший пьяным за рулем, оказался сотрудником этого же салона.

- В ходе расследования выяснилось, что «Инфинити» числится в угоне. В ночь на 23 ноября в полицию обратился руководитель фирмы по продаже автомобилей с заявлением о хищении иномарки. В фирме она числилась по «трейд-ин» с 19 ноября, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что ДТП, в котором погибла 25-летняя пассажирка «Рено Логан», в который влетел джип, произошло вечером 22 ноября на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек.

В отношении водителя-бесправника возбуждены дела за смертельное ДТП и кражу авто. Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.