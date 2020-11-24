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Происшествия

"Гадалки" обокрали 82-летнюю петербурженку под предлогом снятия порчи

В один момент пенсионерка лишилась 256 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионерка из Петербурга отдала все свои деньги мошенницам за снятие порчи

Пенсионерка из Петербурга отдала все свои деньги мошенницам за снятие порчи

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионерка из города Ломоносов, что в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, стала жертвой гадалок-мошенниц. Днем в понедельник, 23 ноября 2020 года, у дома 16/12 по улице Победы к 82-летней женщине подошли две незнакомки и стали запугивать, что той срочно нужна помощь - снятие порчи. Доверчивая старушка приняла обман за правду.

- С одной из женщин пенсионерка зашла в свою квартиру. Там она показала незнакомке все свои сбережения. Та сказала, что деньги надо завернуть в газету и положить на ближайший шкаф. Но трогать нельзя, иначе порча не снимется. Так пенсионерка и сделала, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После того, как женщина ушла, пенсионерка заметила, что в газете пусто, все деньги пропали, и позвонила в полицию. Общий ущерб составил 256 тысяч рублей.

Правоохранители отсмотрели видео с камер наружнего наблюдения, а также обследовали квартиру. Возбуждено уголовное дело. Мошенниц-гадалок ищут.

Криминал