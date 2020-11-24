Трех человек, пытавшихся прорваться в Финляндию, поймали пограничники в Ленобласти

Трое иностранцев пытались попасть в Финляндию через Ленобласть. Фото: Погрануправление ФСБ РФ по СПб и ЛО

Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области привело данные за ноябрь 2020 года. Оказалось, что без дела пограничники не сидят. Всего за 20 с небольшим дней они задержали около 250 нарушителей, 230 из которых - иностранцы.. Последними стали трое иностранцев, пытавшиеся прорваться в Финляндию.

- 19 ноября в пограничной зоне Выборгского района Ленинградской области были выявлены двое мужчин и одна женщина, стремительно двигавшихся по направлению к государственной границе. При проверке документов иностранцы попытались скрыться в лесном массиве, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ.

Как оказалось, все трое два дня назад уже попадали в руки пограничников, но, после оформления протокола, были отпущены. Но троих латиноамериканцев это не обескуражило и они попытались прорваться в Европу вновь.

Надо сказать, что большинство нарушителей называет мотивом пересечения границы поиски лучшей жизни в Евросоюзе.