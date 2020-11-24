Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлили до 13 декабря

Работы на развязке КАД у Мурино продлили на три недели. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Еще три недели придется терпеть неудобства петербургским автомобилистам, ездящим по КАД в районе Мурино. Работы на развязке, которые планировалось завершить сначала 12, а потом 24 ноября, перенеслись на более поздний срок.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями возникла необходимость в дополнительной подготовке, просушке и прогреву железобетонного основания перед нанесением битумного покрытия. По этой причине сроки окончания производства работ перенесены на 13 декабря, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Напомним, что для замены напыляемой гидроизоляции и восстановлением бетонного слоя на путепроводе в районе Мурино, с 27 октября 2020 перекрыты для первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой введено ограничение до 50 км/ч.

Дорожники уверяют, что ремонт идет в три смены, однако сроки окончания работ могут быть сдвинуты еще раз из-за снега, дождя и похолодания.