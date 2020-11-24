Двое парней избили инспекторов ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое пьяных парней напали на сотрудников полиции в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое молодых людей напали на сотрудников полиции, которых просто заметили на улице. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября 2020 года во Фрунзенском районе города. Парни 17-ти и 18-ти лет разгуливали пьяные по улицам, когда заметили двух инспекторов ГИБДД, которые занимались оформлением аварии.

- У дома 60 по Софийской улице сотрудники полиции разбирались с ДТП, когда неожиданно на них напали молодые люди. Просто из хулиганских побуждений, парни избили руками и ногами инспекторов ГИБДД, - сообщили в следственном комитете.

Хулиганов сразу же задержали. На данный момент в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас идет расследование дела, а также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.