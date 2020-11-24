В полпредстве президента по СЗФО появился новый куратор Петербурга и Ленобласти

В Смольном представили нового куратора Петербурга и Ленобласти из полпредства по СЗФО. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый куратор внутренней политики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области появился в полпредстве президента по Северо-Западному федеральному округу. Им стал Вадим Леонтьев, которого на заседании правительства Петербурга в Смольном представил губернатор города Александр Беглов.

- Полномочным представителем президента принято решение о перераспределении обязанностей. Заместитель полномочного представителя Леонтьев Вадим Алексеевич будет курировать вопросы субъектов федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прошу оказать содействие в выполнении его функций, - сказал губернатор.

Напомним, что ранее куратором была бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, однако теперь она будет курировать работу Центра управления регионом (ЦУР) - органа, который будет отвечать за межведомственное взаимодействие и контролировать органы исполнительной власти. Он заработает в Петербурге с 1 декабря.