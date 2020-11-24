Почти 12,8 тысяч школьников учатся дистанционно в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

Число школьных классов ушедших на дистанционку увеличилось в Петербурге Фото: Александра СУРИС

Еще 37 школьников Санкт-Петербурга перешли на смешанный формат обучения по решению своих родителей. Так, на вторник, 24 ноября 2020 года, из дома учатся уже 12 781 детей. Накануне на дистанционке находились 12 744 учеников. Всему причиной коронавирус, который активно распространяется в Северной столице.

- На вторник в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 65 классов в 42 школах, это 0,32 процента от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете по образованию.

Так, с понедельника число карантинных классов школ в Петербурге увеличилось. Вчера их было 63 класса в 37 школах.

А вот закрытых на карантин групп дошкольного образования наоборот стало меньше. На сегодня не работают 18 групп в 13 детских садах.