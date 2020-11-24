В Выборгском районе Ленобласти назначен новый постоянный глава

Главой администрации Выборга стал Ильдар Гилязов. Фото: vbglenobl.ru

В многострадальном Выборгском районе Ленинградской области наконец появился постоянный руководитель. 24 ноября его избирали местные депутаты. Кандидатур был несколько, но остановились на самой очевидной.

- Единогласным решением Совета депутатов на должность главы администрации Выборгского района назначен Ильдар Гилязов, - сообщает пресс-служба администрации правительства Ленобласти.

Напомним, что Гилязов с 11 ноября является исполняющим обязанности главы районной администрации, после того, как прошлого руководителя Геннадия Орлова задержали по подозрению в причастности к хищению 700 миллионов рублей из бюджета, выделенных на восстановление и реставрацию аварийных домов.

Кроме него по громкому делу проходит также и бывший глава местного комитета по финансам Александр Болучевский.

Справка «КП»:

Ильдар Гилязов с 1988 по 1994 годы он служил в ГУВД Санкт-Петербурга, позднее занимался частным бизнесом и трижды был депутатом Заксобрания Ленинградской области.