Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлили до 13 декабря 2020 года

Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлеваются до 13 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге дорожные службы продлили работы на путепроводе Кольцевой автодороги в районе Мурино. Как стало известно во вторник, 24 ноября 2020 года, временные ограничения движения на трассе продлятся вплоть до 13 декабря. Причиной тому стали погодные условия, которые не позволили специалистам закончить ремонт в срок.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями возникла необходимость в дополнительной подготовке, просушке и прогреву основания из железобетона перед нанесением битумного праймера для увеличения адгезионных свойств гидроизолирующей мембраны, а также для создания определенного температурно-климатического режима для нанесения и стабилизации верхнего слоя из гидроизоляционной эмульсии. По этой причине сроки окончания производства работ перенесены на 13 декабря, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Информация о перекрытии полос выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.