Видео с места захвата в заложники шестерых детей жителем Колпино появилось в сети

Житель Колпино захватил в заложники шестерых детей Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в городе Колпино во вторник, 24 ноября 2020 года, мужчина захватил в заложники шестерых детей. В сети появилось видео с места событий. На нем видно, что дом на Пролетарской улице, в которой пьяный мужчина держит своим маленьких заложников, оцеплен полицией.

- Там по-ходу штурм, - предполагают авторы видео, которые наблюдают за происходящим из соседнего дома.

По предварительным данным, захватчиком оказался 38-летний местный житель. В заложниках его собственные дети. Он заперся с ними в квартире и никого не выпускает.

Известно, что захватчику детей в Колпино 38 лет. Фото: СОЦСЕТИ

На данный момент силовики пытаются вести переговоры с захватчиком. Однако мужчина агрессивен. Он приставил нож к горлу одного из детей, выглядывает в окно и кричит матом на полицейских.

"КП-Петербург" следит за развитием событий и ведет прямую трансляцию о происходящем.