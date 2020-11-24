Нелегальный ж/д переезд нашли у садоводства в Ленобласти

Незаконный переезд заблокировали в Ленобалсти. Фото: СЗТП

Незаконный переезд через железнодорожные пути нашли сотрудники транспортной прокуратуры Ленинградской области. Дорога пролегала не только через рельсы, но также шла и через садоводство. Дачникам очень не нравился поток машин, особенно грузовых.

- Установлено, что на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих двум коммерческим организациям, расположен несанкционированный железнодорожный переезд. На нем отсутствуют сигнальные столбики и предупреждающие знаки. Через переезд регулярно проезжают грузовые автомобили, что создает угрозу возникновения транспортных происшествий. Кроме того, путь к переезду проложен через садоводство «Солнечный луч», - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В итоге было решено переезд демонтировать, а поскольку просто так снять весь асфальт было бы непросто, прокурорские работники привезли на КамАЗе бетонные блоки и сгрузили их поперек проезжей части.